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СКР не стал возбуждать дело после взрыва в Екатеринбурге

Общество

Взорвался самогонный аппарат?

Екатеринбург, 23 мая 2019, 19:23 — REGNUM  В Екатеринбурге СКР не стал возбуждать уголовное дело после взрыва в квартире дома по улице Мехренцева. Об этом сообщает издание Накануне.Ru.

Как сообщили журналистам в пресс-службе свердловского областного управления СКР, доследственная проверка уже завершена. Её итогом стал отказ от возбуждения уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошёл утром 10 апреля. Два человека получили травмы. Пожар потушили в течение 20 минут. ЧП вызвало широкий резонанс. Ситуацию взял на контроль лично уральский полпред Николай Цуканов.

По некоторым данным, в квартире жил один из сотрудников СКР. А взорвался самогонный аппарат.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в жилом доме в Екатеринбурге: подробности

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