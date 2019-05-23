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В Индии женщина-пилот впервые допущена к боевым полётам на истребителе

Общество

Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх получила квалификацию для дневных полётов на истребителе МиГ-21

Нью-Дели, 23 мая 2019, 18:49 — REGNUM  В Индии официально допущена к участию в боевых вылетах на истребителе первая женщина-пилот Бхавана Кантх, сообщает 23 мая информационное агентство PTI.

Капитан индийских ВВС Бхавана Кантх стала первой женщиной в Индии, официально получившей разрешение на участие в воздушных боях на истребителе МиГ-21.

«Она смогла добиться этого благодаря своей настойчивости и тяжелой работе», — цитирует агентство комментарий представителя ВВС Индии по этому поводу.

Агентство уточняет, что в ВВС Индии в 2016 году была отобрана первая экспериментальная группа из трёх женщин-пилотов, направленная на курсы обучения полётам на сверхзвуковых истребителях.

Напомним, истребитель МиГ-21 впервые поступил на вооружение индийских авиачастей в 1964 году и является самым старым в парке истребителей ВВС Индии.

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Военно-воздушные силы
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