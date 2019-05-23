В СМИ опубликована аудиозапись звонка Сергея Скрипаля в Россию

Москва, , 16:38 — REGNUM Издание «Московский комсомолец» опубликовало аудиозапись голосового сообщения, которое, предположительно бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший на британскую разведку, оставил своей племяннице Виктории Скрипаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более года назад Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были якобы отравлены в английском городе Солсбери. Все указывало на то, что Скрипали были отравлены сотрудники западных спецслужб для того, чтобы соорудить повод для мощной информационной атаки на Россию, так как Лондон сразу же обвинил во всем Москву.

Реальных доказательств того, что Москва хоть как-то причастна к этому инциденту до сих пор нет. В результатет отравления Скрипали выжили, однако, по утверждению британской стороны, долгое время находились в тяжелом состоянии. Затем Юлия Скрипаль выпустила видеообращение, а вот про самого Скрипаля ничего слышно не было.

На опубликованной аудиозаписи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днём Победы. Уточняется, что сообщение записал автоответчик.

«Привет, Викуль. Дядя Сережа. Вот пытался пробиться — абонент не отвечает, абонент не отвечает. Ну ладно! С праздником! Всего самого доброго. Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки (Арсений — муж Виктории Скрипаль — ИА REGNUM ). Ну ладно. У меня все нормально, ну, не у меня, у Юлечки (Юлия Скрипаль — дочь Сергея Скрипаля — ИА REGNUM ) тоже. Все нормально. Мамулю — с праздником, тоже с Днем Победы», — говорит мужчина, прощается и добавляет: «До связи».

Доказательств того, что на записи говорит Сергей Скрипаль издание не приводит. Но отмечается, что это далеко не первый его звонок в Россию.

Стоит отметить, что 18 мая Виктория Скрипаль в интервью журналистам заявляла, что Сергей Скрипаль с родственниками в России связи не поддерживает. При этом она отметила, что Сергей Скрипаль жив и здоров и всё у него с Юлией хорошо. Но Виктория подчеркнула, что данная информация попал к ней из третьих рук.