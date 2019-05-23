В Свердловской области впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM Выпускники Свердловской области готовятся к сдаче Единого государственного экзамена по китайскому языку. Это одно из нововведений аттестационной кампании 2019 года: перечень иностранных языков, которые можно выбрать для сдачи ЕГЭ расширен — китайский дополнил список, в который ранее были включены английский, немецкий, французский и испанский языки.

В регионе для сдачи ЕГЭ по китайскому языку зарегистрировались семь человек — все они выпускники текущего года. Шесть учеников заканчивают екатеринбургские школы, один выпускается из школы в Сысерти.

Выпускница екатеринбургской школы № 121 Елена Высотина, одна из тех, кто будет сдавать китайский, изучает язык уже в течение четырех лет в Школе Конфуция. Этот экзамен она выбрала, поскольку с китайским языком хочет связать свое будущее — планирует стать лингвистом и работать переводчиком. На итоговой аттестации Елена Высотина помимо китайского языка будет сдавать еще и ЕГЭ по английскому.

«Китай сегодня — политический и экономический партнер России. Для русских студентов, поступающих на обучение в Китай, предусмотрено очень много грантов, соответственно можно выбрать любой город — Шанхай или Гуанчжоу, или Пекин. Самое сложное в китайском языке — это произношение, очень важно, говоря слово, не ошибиться в тоне. Быть первопроходцем на ЕГЭ по китайскому абсолютно не страшно. С изучением китайского языка я, возможно, стала спокойнее, потому что он предполагает терпение. Китайский язык — это для тех, кто хочет найти покой в своей жизни, найти что-то новое», — сказала девушка.

Модель сдачи ЕГЭ по китайскому языку не отличается от любого другого иностранного языка: есть письменная часть, есть устная. Единственное отличие в модели — это продолжительность устной части — 12 минут вместо 15. Остальные организационные требования едины.

«Проверка работ будет осуществляться созданной на федеральном уровне предметной комиссией. Мы проводим экзамен, затем, используя современные технологии, сканируем экзаменационные материалы, загружаем в федеральную информационную систему аудиофайл с разделом «говорение», также отправляем в единую по России информационную систему. Таким образом эксперты комиссии, созданной на федеральном уровне, имеют возможность распечатать бланки письменной части, проверить их, воспроизвести аудиофайл и оценить экзаменационную работу. Затем через информационную систему выпускник в своем личном кабинете ЕГЭ увидит свои результаты аналогично тому, как видит результаты по другим предметам», — сказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества регионального минобра Татьяна Умнова.

В Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина уверены, что выпускников, уже сейчас сделавших выбор в пользу изучения китайского языка, ждут хорошие перспективы. По словам эксперта, изучение иностранного языка на направлении «Востоковедение» начинается с первого курса, кроме того, обязательным является английский язык.

«Хороший дипломат, торговый представитель в странах Востока должен уметь свободно говорить и на китайском, и на английском языке. Я считаю, появление возможности сдачи ЕГЭ по китайскому языку большим плюсом. Это свидетельствует о том, что партнерские отношения с Китаем продолжают развиваться, и студенты, которые обучаются по направлению «Востоковедение», изучают китайский язык будут востребованы на рынке труда», — директор Уральского гуманитарного института УрФУ им. Б.Н. Ельцина Эльвира Сыманюк.

В УрФУ отмечают, что на сегодняшний день у вуза уже сложились прочные связи со многими вузами Китая, например, Гуандунским, Шанхайским, Пекинским университетами. Напомним также, что в мае состоялся визит свердловской делегации во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Китай. Часть поездки была посвящена мероприятиям в сфере образования.

Стоит отметить, что традиционно в Свердловской области самый популярный по выбору иностранный язык — английский, ежегодно на его сдачу подают заявления не менее полутора тысяч человек, на втором месте — немецкий язык, его обычно выбирают 300−400 выпускников, еще около 100 свердловчан принимают решение о сдаче французского. Кроме того, каждый год в Свердловской области есть один-два человека, выбравших ЕГЭ по испанскому языку. В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области отмечают: таким образом китайский язык в регионе в этом году стал более востребованным, чем испанский, несмотря на то, что возможность сдавать его появилась впервые.