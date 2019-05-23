В Казахстане в ближайшем будущем могут исчезнуть более 100 сёл

Нур-Султан, , 15:13 — REGNUM Более 100 сельских населенных пунктов Казахстана могут закрыться из-за отсутствия объектов социальной сферы. Об этом 23 мая заявил заместитель министра национальной экономики республики Ермек Алпысов, сообщает издание BNews.

По его словам, большинство бесперспективных сёл находится на севере Казахстана. Заместитель министра привел в пример закрытие начального класса на селе.

Алпысов отметил, что в таком случае местные исполнительные органы власти организуют перевозку детей до мест учебы, обеспечивая социальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на развитие четырех сельских населенных пунктов в Павлодарской области Казахстана планируют выделить 1,4 млрд тенге ($3,7 млн). В этот список входят Иртышское, Теренколь, Железинка, Баянаул.

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