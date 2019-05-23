Страны Восточноафриканского сообщества будут вместе «бороться с инфекциями»

Наманга, Кения, , 15:28 — REGNUM На территории Восточноафриканского сообщества (ВАС) пройдут пробные кампании по противодействию распространению инфекционных заболеваний, передает газета Nipashe.

По информации издания, первые кампании пройдут в городах Наманга и Лонгидо на границе Танзании и Кении с 11 по 14 июня 2019 года.

«Мероприятия по предотвращению распространения инфекционных заболеваний в пограничных районах — соглашение между министрами здравоохранения ВАС, заключенное в 2015 году», — заявил глава департамента здравоохранения ВАС в совместном таможенном пункте со стороны Кении Майкл Катенде.

В реализации кампаний совместно с ВАС приняли участие Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), организация общественного развития Германии (GIZ).

Среди болезней, представляющих угрозу на территории Восточноафриканского сообщества, были названы — лихорадка Эбола, лихорадка долины Рифт, холера, полиомиелит, чума, а также бешенство.

В Восточноафриканское сообщество входят Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.