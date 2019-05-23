Бенефициара Внешторбанка Беджамова суд обязал отчитаться о расходах

Москва, , 15:03 — REGNUM Бывший совладелец ООО «Внешпромбанк», лицензия у которого была отозвана в январе 2016 года, Георгий Беджамов обязан отчитаться о своих расходах. Такой приказ в рамках иска госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) по взысканию с банкира 116,6 млрд рублей вынес Высокий суд правосудия Англии и Уэльса. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов. Уточняется, что решение было принято 17 мая 2019 года.

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По словам представителя компании А1, которая является партнёром АСВ, банкир утверждает, что с момента ареста имущества он живёт на деньги друзей. Однако в компании в этом сомневаются, заявляя, что Беджамов идёт на всевозможные ухищрения, чтобы не отвечать на вопросы о происхождении имеющихся у него средств.

«Он уже не в первый раз просит у суда отсрочку на ответ, но мы уверены, что в ближайшее время вся информация будет раскрыта», — предположил представитель А1, слова которого приводит ТАСС.

Если бывший банкир не предоставит истребованную судом информацию, то ему может грозить тюремный срок за неуважение английского суда. Добавим, что основанием для взыскания средств с Беджамова стали хищения, доказательства которых АСВ представило британскому суду.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года «Внешторгбанк» подал в суд исковое заявление о взыскании с бенефициара финансовой организации Георгия Беджамова убытков в размере 116,6 млрд рублей. В конце марта 2019 года по решению Высокого суда правосудия Англии и Уэльса активы Беджамова по всему миру на сумму до 1,34 млрд фунтов стерлингов были арестованы. В апреле суд оставил судебный приказ в силе, несмотря на возражения ответчика.

Судебный приказ запрещает Беджамову отчуждать, распоряжаться или уменьшать стоимость активов, которыми он владеет (или которыми владеют третьи лица от его имени) на сумму до 1,34 млрд фунтов стерлингов в Великобритании или в любой иной стране.

«Также судебный приказ обязывает Беджамова раскрыть суду информацию о своих активах по всему миру, стоимость которых составляет 50 тыс. фунтов стерлингов и более, сдать свои паспорта и не покидать пределы Великобритании, а также не тратить более 10 тысяч фунтов в неделю на повседневные расходы (помимо расходов на аренду жилья)», — говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

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