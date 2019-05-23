В Ингушетии ограбили 11 платежных терминалов

Магас, , 12:51 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование уголовного дела об ограблении платежных терминалов. В совершении преступления обвиняются четверо местных жителей. Они совершили ограбление 11 терминалов, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Молодые люди в возрасте от 23 до 26 лет за четыре дня раскурочили терминалы в селах Плиево и Верхние Ачалуки, а также в городе Назрани. Преступления были совершены в ноябре 2018 года. Преступники были задержаны по горячим следам. Сумма похищенного составила немногим более 137 тыс. рублей, зато владельцам платежных терминалов был нанесен ущерб на общую сумму около 440 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину» «Умышленное уничтожение чужого имущества».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ингушетии были ограблены два банкомата Сбербанка. При этом злоумышленники нанесли ущерб не только клиентам банка, но и самим себе. При ограблении банкоматов на улице Муталиева в Назрани они по неосторожности взорвали свой автомобиль.