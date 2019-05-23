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СР будет лоббировать строительство детского онкоцентра в Севастополе

Общество

В приоритетном порядке

Москва, 23 мая 2019, 12:09 — REGNUM  «Справедливая Россия» намерена лоббировать строительство детского онкоцентра в Севастополе, дети должны получать квалифицированную помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Справедливая Россия», депутаты фракции, которые работают в комитете Госдумы по охране здоровья, а также в комитете Госдумы по бюджету и налогам, будут лоббировать появление либо корпуса, либо детского онкоцентра в Севастополе», — заявил Емельянов.

Он считает, что вопрос строительства следует обсуждать в ходе работы над федеральным бюджетом на 2020−2023 гг.

«Вопрос нужно поднять при обсуждении бюджета на следующий год, процесс начинается. Следует найти общий язык с Минфином. Естественно, проблема должна решаться в приоритетном порядке, все дети, больные таким тяжким заболеванием, должны получать квалифицированную помощь. В меру наших возможностей мы подключимся к этому процессу», — заверил парламентарий.

Широкий резонанс получила ситуация вокруг строительства онкоцентра в Севастополе. В Севастополе около сотни детей больны онкологическими заболеваниями, при этом онкоцентр, который планируют построить в городе, не предполагает детского отделения, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме возмущены ситуацией с лечением онкобольных детей в Севастополе

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