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В Новосибирске суд запретил хостел в многоквартирном доме

Общество

Без отдельного входа и с нарушением пожарной безопасности

В Новосибирске суд запретил хостел в многоквартирном доме
AJEL
Правосудие

Новосибирск, 23 мая 2019, 10:41 — REGNUM  В Новосибирске суд запретил индивидуальному предпринимателю использовать квартиру в качестве хостела. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, была проведена проверка исполнения жилищных прав граждан, проживающих в доме по ул. Блюхера, 43, и законности размещения в одной из квартир хостела «Радужный» (вместимость 18 мест).

«Выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, отдельный вход в хостел отсутствует. Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу о нарушениях жилищных прав жильцов многоквартирного дома», — отметили в ведомстве.

Предпринимателю было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства и законодательства о пожарной безопасности. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ч.1 ст.20.4 КоАП РФ). По иску прокурора суд признал действия ИП по использованию квартиры в качестве хостела незаконными и запретил использовать квартиру в качестве хостела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах.

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