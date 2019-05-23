Четверг, 23 Мая 2019 года
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В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо повысят стоимость проезда на такси

Общество

Стоимость проезда увеличат с 1 июня 2019 года на $0,42

В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо повысят стоимость проезда на такси
zoosnow
Такси

Чхонан, Южная Корея, 23 мая 2019, 09:59 — REGNUM  С июня 2019 года в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо увеличат минимальную стоимость проезда на такси на 500 вон (~$0,42). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Чхонан.

По данным источников, минимальная стоимость проезда будет увеличена с 2800 вон до 3300 вон ($2,35~$2,77). Известно, что стоимость проезда на такси увеличили спустя шесть лет.

По словам представителей администрации города, минимальная стоимость проезда будет увеличена в связи с учетом увеличения рабочих рук, благосостояния, затрат на техническое обслуживание и транспортных расходов.

Представители администрации предполагают, что увеличением стоимости проезда благотворно скажется на развитии индустрии такси и улучшению отношения к работникам данной сферы.

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Автотранспортные перевозки
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