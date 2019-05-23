Останки более тысячи жертв Холокоста захоронили в Белоруссии

Брест, Белоруссия, , 09:43 — REGNUM Останки 1214 жертв Холокоста были похоронены в среду, 22 мая, на кладбище недалеко от города Брест в Белоруссии. Об этом сообщает Axios.

Тела были найдены строителями в феврале на месте, где находилось еврейское гетто во время Второй мировой войны. Останки помещены в 120 гробов, украшенных звездой Давида, и захоронены в массовом захоронении.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях премьер-министр Польши допустил высказывание, расцененное как антисемитское и недопустимое. По словам Матеуша Моравецкого, выплаты Польшей компенсаций за имущество евреев, утраченное во время Второй мировой войны, уравняли бы Польшу и Германию в части вины перед евреями и стали бы, таким образом, «посмертной победой Гитлера».