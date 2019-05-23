Дагестанских пенсионеров будут доставлять в медучреждения с комфортом

Махачкала, , 08:57 — REGNUM Для пожилых жителей горного Дагестана станет доступнее медицинское обслуживание в профильных клиниках республики: в регионе создадут 29 специальных «мобильных бригад» для обслуживания граждан старше 65 лет. На эти цели по программе «Старшее поколение» из федерального бюджета выделено 49,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе министерства труда и соцразвития республики.

Автомобили российской марки «Газель», на которых пенсионеров из сельской местности будут доставлять в медицинские учреждения Махачкалы и других городов республики, планируется приобрести до сентября 2019 года. Все машины будут оснащены системой автоматического подъема для удобства пожилых людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дагестану выделят два санитарных вертолета с медицинскими модулями в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации. Авиатранспорт позволит как эвакуировать больных из отдаленных и труднодоступных районов республики, так и оказывать экстренную помощь прямо на борту.

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