Президент Казахстана обратился к участникам XVI Евразийского медиафорума

Алма-Ата, Казахстан, , 08:14 — REGNUM Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился с приветственным словом к участникам XVI Евразийского медиафорума, сообщает 23 мая агентство «Казинформ».

Обращение президента зачитал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев. Глава государства напомнил, что форум является площадкой для общения журналистов по наиболее актуальным темам.

Токаев также отметил, что в работе форума принимают участие 7,5 тыс. представителей медиасообщества, в том числе 700 экспертов из 60 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Евразийский медиафорум проходит в Алма-Ате с 22 по 24 мая. Тема форума: «Мир сегодня — трансформация реальности». Участники обсудят новые возможности и вызовы, которое несет повсеместное внедрение искусственного интеллекта.

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