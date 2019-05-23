Детский омбудсмен Колымы против закрытия детдомов региона: «Никакой логики»

Магадан, Магаданская область, , 06:53 — REGNUM В условиях, когда ряды воспитанников детских домов постоянно пополняются, закрыть эти социальные учреждения не представляется возможным. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Магаданской области Денис Павлик, комментируя идею депутата Магаданской областной думы Александра Шаферова отправить сирот в другие регионы с более благоприятными климатическими условиями. Омбудсмен уверен, что другим субъектам России дети с Колымы не нужны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не поддерживаю инициативу о переводе магаданских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пределы области. Не вижу в ней никакой логики, — цитирует Дениса Павлика ИА «Весьма». — Во-первых, к сожалению, ряды воспитанников детдомов пополняются регулярно: и в результате лишения людей родительских прав, и после смерти взрослых. Во-вторых, детские дома должны находиться в области, чтобы дети поддерживали связи с оставшимися родственниками. И, наконец, нужны ли другим субъектам наши сироты и дополнительные обязательства по дальнейшему обеспечению их жильём?».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Алексея Шаферова, перевод сирот из Магаданской области в другие регионы России не только позволит повысить качество жизни детей, но и увеличит их шансы попадания в семью. Своё предложение рассмотреть возможность закрытия детдомов депутат адресовал спикеру регионального законодательного органа Сергею Абрамову.

«В последние годы данные учреждения регулярно испытывают различные проблемы, в том числе и финансовые, вследствие чего дети не вывозятся на оздоровительный отдых за пределы региона (а по медицинским показаниям детям и взрослым необходимо выезжать с территории Крайнего Севера), не имеют возможности наблюдаться у узких квалифицированных медицинских специалистов, оставляет желать лучшего и социальная сфера», — констатировал в своём обращении Алексей Шаферов.

Напомним, в Магаданской области работают четыре детских дома: два из них расположены в Магадане, один — в посёлке Ола и один — в посёлке Оротукан.