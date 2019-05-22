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Опасный для здоровья завод пугает жителей Махачкалы

Общество

Цементный завод нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, считают горожане и активисты ОНФ

Махачкала, 22 мая 2019, 16:23 — REGNUM  Деятельность цементного завода ООО «Замид+» в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы вызывает опасения у местных жителей и общественников. Предприятие выбрасывает в окружающую среду огромное количество цементной пыли, а создаваемый производством шум превышает установленные нормы в 25 раз, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в прокуратуру республики и управление Роспотребнадзора с просьбой устранить многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе завода. Отмечается, что ранее жители поселка с жалобами неоднократно обращались в различные инстанции, но проблемы так до сих пор и не решены.

Предприятие расположено в 35 м от домов и в 100 м от Хушетского водохранилища. Это при том, что для размещения цементных заводов предусмотрена санитарно-защитная зона не менее 300 м.

«Витающие в воздухе частички мелкодисперсной цементной пыли <…> оказывают свое патогенное влияние на человеческий организм даже на значительных удалениях от промзоны, работающей с цементом. Регулярное воздействие цементной пыли на организм человека вызывает заболевания глаз, кожи и, главным образом, органов дыхания, провоцирует хронический бронхит и астму», — рассказал член дагестанского штаба ОНФ Ислам Магомедов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане закрыли 44 завода по производству кирпича, которые не соблюдали экологические нормы и работали напольным методом. Предприятия на протяжении многих лет загрязняли атмосферу и уничтожали плодородную почву. Власти региона определили территории для строительства новых высокотехнологичных заводов, использующих современные способы производства.

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Экологические проблемы крупных городов
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