Более 70% кирпичных заводов закрыли в Дагестане — 30-летней проблема решена

Махачкала, , 10:40 — REGNUM Более 70% предприятий по производству кирпича закрыли в Дагестане с начала 2019 года. Из 60 заводов перестали функционировать 44, работавшие напольным методом. Об этом на совещании под руководством премьера республики Артема Здунова доложил министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального правительства.

По словам докладчика, проблеме напольных кирпичных заводов в республике уже около 30 лет. Всё это время, как заметил министр, шли разговоры о необходимости их закрытия и перехода на современные способы производства.

Самая неблагополучная обстановка сложилась на территории между Махачкалой и Каспийском, вокруг аэропорта. Здесь на площади около 600 га, на землях сельскохозяйственного назначения, работали 24 предприятия, не соблюдая экологические нормативы.

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Напомним, о закрытии заводов, работающих напольным методом, власти Дагестана уведомили их директоро в ноябре 2018 года. Предприятиям дали доработать до конца года, чтобы использовать имеющееся сырьё и реализовать продукцию.

Причиной столь решительных мер стало загрязнение заводами атмосферы и уничтожение плодородной почвы. Помимо этого, дым от печей в пасмурную погоду ухудшает видимость для пилотов воздушных судов, что угрожает безопасности полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане определена территория для строительства новых высокотехнологичных заводов вместо тех, что были закрыты. Предприниматели смогут участвовать в аукционах на право разработки месторождений кирпичных глин, инвентаризацию которых провело министерство природных ресурсов и экологии.

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