«Попади в ад при жизни» — ростовчане жалуются на жуткие условия в больнице

Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону жалуются на нечеловеческие условия в городской больнице №4, расположенной на Богатяновском спуске. По информации пациентов, в лечебном учреждении нет самого необходимого — ни лекарств, ни капельниц. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«Больница №4. Это ужас! Люди там лежат в нечеловеческих условиях, лекарств и капельниц нет, родственники больных покупают все сами, еда отвратительная на вид не все решаются её даже пробовать. Везде ловушки от тараканов, но насекомые адаптированы к данной среде и передвигаются не спеша и никого не боятся», — написала участница сообщества «Ростов Главный».

Интернет-пользователи поддержали подписчицу, которая сопроводила свой пост подтверждающими снимками из больницы.

«Концлагерь какой-то, а не больница», — ответил Андрей А.

«Это чтоб быстрее поправлялись», — с иронией отметил Николай В.

«Российские больницы — попади в ад при жизни. Бесплатная медицина доживает последние десятилетия. Будут только платные клиники по типу — стандарт, премиум, лакшери. Какой позор. По церквям скоро переплюнем. Вылечить не смогут, но отпоют быстро, качественно, без регистрации и смс», — заметила Светлана Г.

«Радуйтесь, что тараканы мёртвые», — высказалась Виктория Д.

«Интересно, куда ушли деньги, выделенные из бюджета на содержание больницы?» — задалась вопросом Магдалина Г.

Стоит отметить, что здание больницы является памятником архитектуры и имеет охранный статус.

В составе больницы есть стационар и поликлиническое отделение. По итогам работы в период с 2006 по 2012 годы больница была признана лучшей в городе по основным показателям работы.