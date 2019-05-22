По следам Екатеринбурга: в тесном Симферополе хотят построить новый храм

Симферополь, , 15:22 — REGNUM Власти Симферополя рассмотрят варианты выделения земли под строительство храма для старообрядцев в крымской столице. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

С просьбой выделить землю к городским властям обратился настоятель православного старообрядческого прихода, который также попросил предоставить муниципальное помещение на льготных условиях аренды для проведения богослужений на время строительства храма.

«В течение месяца мы изучим возможные места для выделения участка, ведь это достаточно серьёзный и сложный вопрос. Поэтому мы должны очень внимательно изучить все законодательные нюансы. Что же касается помещения для проведения обрядов вашего прихода, напишите на моё имя письменное ходатайство, и мы найдём вам подходящее место», — пообещала руководитель администрации города Наталья Маленко.

Также отметим, что далеко не все жители крымской столицы позитивно встретили эту идею.

«Дисбаланс общественных интересов налицо. Ещё в 2017 году глава администрации Игорь Лукашёв честно признался, что у города нет места для новых детсадов, а глава Крыма Сергей Аксёнов недавно всех «обрадовал» переносом срока окончательного решения вопроса очередей на 2022 год. Так не лучше ли бросить все силы и средства на устранение этой острой социальной проблемы, а потом уже думать о новых культовых сооружениях?» — пишут люди в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв заявил, что строительство детсадов в рамках программы ФЦП Крыма не поможет полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения.

«У нас сейчас очередь из восьми тысяч детей в детские сады. Если мы реализуем все программы, которые предусмотрены ФЦП — девять детских садов, модульные детсады возле школ, а также построим все детсады, которые по инвестпроектам идут — это ещё порядка семи садов, нам всё равно 2,5 тысячи мест не хватает», — отмечал Лукашёв.

По его словам, чтобы разместить всех детей, нужно ещё как минимум 10 детских садов, однако власти города не могут найти свободные площади, на которых можно было бы это всё сделать.

«Нам нужно ещё 10 детских садов по 240 мест. Каждый такой детский сад занимает гектар с лишним земли. То есть нужно 10 гектаров. Расширение границ города за счёт Симферопольского района помогло бы решить этот вопрос», — отмечал Лукашёв.

По теме: В Симферополе не осталось места для детсадов