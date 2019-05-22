Создатели «Готики» присоединились к THQ Nordic

Вена, , 15:26 — REGNUM Компания THQ Nordic объявила о приобретении команды разработчиков из студии Piranha Bytes, а также их интеллектуальной собственности. Теперь компании принадлежат франшизы Gothic, Risen и Elex, сообщается на официальном сайте THQ Nordic.

«Мы хотим продолжать создавать отличные, запоминающиеся игры с максимально возможной творческой свободой. Теперь мы являемся частью семьи THQ Nordic, которая всячески поддержит нас в любых начинаниях», — заявил геймдизайнер Piranha Bytes Бьорн Панкрац.

Сообщается, что внутри THQ Nordic появится новое подразделение Piranha Bytes GmbH со штаб-квартирой в Германии. Команда разработчиков новой студии, как и раньше, будет заниматься созданием сюжетных RPG-игр, а THQ Nordic выступит их издателем.

Напомним, Piranha Bytes (теперь Piranha Bytes GmbH) — это немецкая компания-разработчик видеоигр. Студию основали Алекс Брюггеманн, Штефан Ноуль, Михаэль Хоге и Том Пуцки в 1997 году.

Piranha Bytes наиболее известна созданием фэнтезийной ролевой игры Gothic («Готика»). Её идейным продолжением стала серия игр Risen, а позже, в 2017 году, немецкие разработчики выпустили Elex — игру, сочетающую фэнтези и научную-фантастику.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики из Valve сделают собственную версию Dota Auto Ches