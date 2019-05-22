Турецкое агентство по оказанию помощи направило в Пакистан 300 аптечек

Анкара, , 14:09 — REGNUM Турецкое агентство по оказанию помощи предоставило учебным заведениям Пакистана 300 аптечек по оказанию первой необходимой помощи, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

Аптечки были переданы Пакистанскому обществу Красного Полумесяца, далее они будут распределены среди 150 школ по всей стране.

«Мы благодарны нашим турецким братьям за предоставленную помощь для наших школ», — подчеркнул глава пакистанского Красного Полумесяца Халид бин Мджид.

Напомним, Турция и раньше оказывала гуманитарную поддержку Пакистану, в частности здесь был организован ифтар — вечерний прием пищи во время месяца Рамадан — для студентов университетов.

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