Отец «Джона Уика» снимет фильм по игре Just Cause

Мюнхен, Германия, , 12:53 — REGNUM Немецкая кинокомпания Constantin Film снимет фильм по экшен-видеоигре Just Cause. Сценаристом проекта выступит автор нашумевшего «Джона Уика» Дерек Колстад, сообщает Variety.

Исполнительным продюсером предстоящей картины выступит Мартин Мошкович из Constantin Film. Сообщается, что продюсировать фильм также будет японская компания Square Enix, являющаяся издателем Just Cause.

Сейчас съёмки Just Cause являются приоритетными для Constantin Film — проект планируется запустить в разработку уже в 2020 году. Сюжет картины расскажет о Риго Родригесе по кличке «Скорпион», которому предстоит остановить группу опасных наёмников под названием «Чёрная рука».

Напомним, Just Cause — это серия видеоигр, разработанная компанией Avalanche Studios. Игры франшизы носят имя реально существовавшей операции по вторжению военных сил США в Панаму «Operation Just Cause». Каждый проект серии рассказывает о группировках наёмников, пытающихся подчинить себе остров или небольшую страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store блокирует аккаунты жадных геймеров