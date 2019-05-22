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Роуминг в Крыму отменят с 1 июля 2019 года

Общество

Операторы связи заявили о готовности исполнить требования закона в срок

Симферополь, 22 мая 2019, 12:26 — REGNUM  Национальный роуминг в Крыму для абонентов сотовой связи перестанет действовать после 1 июня 2019 года. Операторы мобильной связи к такому шагу уже готовы. Об этом заявил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

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«Операторы связи, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной связи на территории республики, сообщают о готовности реализовать требования […] в установленный законодательством срок», — приводит ТАСС слова чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России. В соответствии с документом, с 1 июня 2019 года оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. При этом не имеет значения, находится ли абонент в своем регионе или за его пределами.

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Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев напомнил, что опасения крупных российских компаний о возможных больших убытках из-за отмены роуминга оказались беспочвенными: за счёт того, что возросла их выручка от увеличившегося количества абонентов, они только выиграли.

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