Суд в Варшаве заступился за памятник советским воинам

Варшава, , 12:19 — REGNUM Во вторник воеводский Административный суд в Варшаве отменил решение так называемой «Комиссии по преследованию преступлений против нации» Института национальной памяти (ИНП) Польши о «декомуннизации» памятника воинам 44-й танковой бригады Красной Армии в селе Мендзыжеч. Решение принято по жалобе муниципалитета Мендзыжеч. Мотивы решения суда пока неизвестны, они будут представлены позже в письменном виде.

Решение комиссии Института национальной памяти содержало мнение, что памятник не соответствует ст. 5 п. 1 Закона от 1 апреля 2016 года «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя». В соответствии с этим законом памятники не могут чествовать и пропагандировать людей, организаций, события или даты, символизирующие коммунизм или любой другой «тоталитарный» строй.

Как указывает газета Rzeczpospolita, ранее этим же судом было отменено решение комиссии ИНП относительно памятника Благодарности Красной Армии Польши, открытого в 1951 году, который находится на площади Жертв Гетто. Также судом была поддержана жалоба мэрии Варшавы на решение о переименовании улицы Armii Ludowej (Народной Армии) в улицу Леха Качиньского.

В селе Мендзыжеч находятся захоронения 2074 советских воинов, погибших 30 января 1945 года при взятии Мендзыжецкого укрепрайона гитлеровцев, в том числе памятник танкистам 44-й Бердичевской гвардейской танковой бригады «Революционная Монголия».