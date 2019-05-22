Власти Москвы назвали причину возможных заторов в центре

Москва, , 11:43 — REGNUM Автовладельцам следует отказаться от поездок в центр Москвы 22 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«С движением в городе будет сложно», — предупредили ЦОДД в Twitter.

Причиной возможных заторов могут стать встречи госуровня, из-за которых возможны ограничения. Также в ЦОДД напомнили, что в центре Москвы «много копают».

22 мая в столицу России совершает официальный визит премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Ему предстоят встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения в Москве оценивается в шесть баллов.

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