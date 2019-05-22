Найроби, , 08:16 — REGNUM Из Кении депортировали 17 иностранных инвесторов, вовлеченных в нелегальный игорный бизнес. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление правительства от 21 мая.

Депортация была осуществлена после того, как секретарь министерства внутренних дел Кении Фред Матианги приказал иммиграционному офицеру Гордону Кихалангва пересмотреть разрешения на работу иностранцев, которые изначально ходатайствовали за ведение бизнеса в различных сферах, однако в итоге инвестировали в букмекерские компании.

Среди депортированных инвесторов были граждане Турции, Китая и Испании.

Отметим, что в настоящее время в Кении существует более 30 лицензированных букмекерских компаний и казино.