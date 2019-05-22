Среда, 22 Мая 2019 года
03:24:56 МСК

Онколог призвал воздержаться от пищевых добавок и больше двигаться

Общество

Каприн: Вредно курить и есть слишком много мяса

Москва, 22 мая 2019, 03:24 — REGNUM  Факторами риска с точки зрения онкологических заболеваний являются употребление пищевых добавок, жирной пищи, а также алкоголизм и гиподинамия, сообщил журналистам Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава РФ.

К факторам риска он также отнёс употребление красного мяса «в неимоверном количестве, ожирение, курение, которое повышает риск заболевания раком в 30−50 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в стране за последнее десятилетие на 23,7% увеличились показатели онкологических заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить