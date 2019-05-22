Онколог призвал воздержаться от пищевых добавок и больше двигаться

Москва, , 03:24 — REGNUM Факторами риска с точки зрения онкологических заболеваний являются употребление пищевых добавок, жирной пищи, а также алкоголизм и гиподинамия, сообщил журналистам Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава РФ.

К факторам риска он также отнёс употребление красного мяса «в неимоверном количестве, ожирение, курение, которое повышает риск заболевания раком в 30−50 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в стране за последнее десятилетие на 23,7% увеличились показатели онкологических заболеваний.

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