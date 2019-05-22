Вокруг нижегородской богадельни Ходалева запретят стройку и не только

Нижний Новгород, , 02:50 — REGNUM Завершается антикоррупционная экспертиза и общественные обсуждения проекта постановления, которым устанавливаются зоны охраны ещё одного областного объекта культурного наследия — «Третьей городской общественной богадельни имени Н.Ф. Ходалева с приходской Никольской церковью», которая располагается на улице Октябрьской Революции, 25 (литера А) в Нижнем Новгороде. После принятия документа любое строительство в границах охранной зоны попадает под запрет, если только оно не направлено на сохранение самого объекта и регенерацию историко-градостроительной среды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, объект, позднее признанный культурным наследием, был построен для неимущих нижегородцев на средства трёх купцов осенью 1901 года, первых посетителей он принял в январе 1902 года. В 1906 году при богадельне работала столовая для беспризорников. В марте 2018 года был установлен режим использования территории объекта, но в соответствующем постановлении было гораздо меньше запретов, чем прописано в новом документе.

Постановлением нижегородского правительства, которое до 24 мая 2019 года находится на общественных обсуждениях и антикоррупционной экспертизе, вводятся требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта. В них, в частности, запрещено проектирование и строительные работы, если это не спецмеры для сохранения и регенерации историко-градостроительной среды. Под запретом также любая хозяйственная деятельность, что причиняет вред, не разрешат на территории и установку рекламных конструкций, если они больше 1,8 м в высоту и 1,2 м в ширину. Под запрет попадёт и прокладка коммуникаций надземным способом. Ремонтировать здания в зоне охраны можно, но только при стилистическом соблюдении имеющейся исторической среды как по облику фасадов, так и по декору, типу материалов.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта также будут действовать запреты, например, нельзя будет перекрывать визуальное восприятие здания или создавать неблагоприятный фон для этого, нельзя устанавливать рекламные конструкции больше разрешенных размеров, применять в оформлении зданий яркие и контрастирующие цветовые решения, большие остеклённые поверхности и яркую кровлю.