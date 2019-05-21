Президент Казахстана посетил форум российско-казахстанской молодежи

Кустанай, Казахстан, , 14:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с молодежными проектами в области волонтерства, которые представлены на форуме российско-казахстанской молодежи в Кустанае, сообщает 21 мая агентство «Казинформ».

Во время осмотра выставочных стендов главе государства рассказали о социальной ответственности бизнеса, государственной молодежной политики, а также продемонстрировали результаты акции Qazaqstan sulary (казахстанская вода). Токаев также ознакомился с новым дворцом молодежи, в котором проходит форум.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Кустанае стартовал форум российско-казахстанской молодежи, в котором принимают участие более тысячи активистов и руководителей общественных организаций России и Казахстана.

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