Июнь в Москве не будет жарким

Москва, , 13:39 — REGNUM Умеренная погода без жары ожидается в июне в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 мая «Известиям».

Июньская температура будет в среднем около нормы, то есть ночами +11,5 °C, днем +21,7 °C. При этом первая декада будет чуть теплее второй и третьей. В первой декаде ожидается небольшой дефицит влаги.

«Самый-самый умеренный, достаточно комфортный скандинавский тип погоды», — сказал синоптик и напомнил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая синоптики объявили о начале климатического лета в столичном регионе. В 11 из 19 дней мая температура воздуха поднималась выше 15 градусов.

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