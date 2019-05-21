Вторник, 21 Мая 2019 года
13:53:27 МСК

Июнь в Москве не будет жарким

Общество

Первая декада будет чуть теплее второй и третьей

Июнь в Москве не будет жарким
Лето в Москве

Москва, 21 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Умеренная погода без жары ожидается в июне в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 мая «Известиям».

Июньская температура будет в среднем около нормы, то есть ночами +11,5 °C, днем +21,7 °C. При этом первая декада будет чуть теплее второй и третьей. В первой декаде ожидается небольшой дефицит влаги.

«Самый-самый умеренный, достаточно комфортный скандинавский тип погоды», — сказал синоптик и напомнил, что оправданность долгосрочных прогнозов составляет 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая синоптики объявили о начале климатического лета в столичном регионе. В 11 из 19 дней мая температура воздуха поднималась выше 15 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить