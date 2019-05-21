Электродепо «Нижегородское» метро Москвы возведут на месте самостроя

Москва, , 11:14 — REGNUM В московском районе Лефортово появится электродепо «Нижегородское», сообщили журналистам 21 мая в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

По данным пресс-службы, Госинспекция по недвижимости установила факт нарушения земельного законодательства на шоссе Энтузиастов во владении 4. Были обнаружены два объекта — четырёхэтажное и трёхэтажное здание общей площадью свыше 2500 квадратных метров. Строения возвели без разрешительной документации и прав на земельный участок. Сейчас участок свыше 700 квадратных метров освободили от самостроя.

«На месте самостроя началось строительство социально важного объекта транспортной инфраструктуры — электродепо Московского метрополитена «Нижегородское», которое будет обслуживать составы строящегося Третьего пересадочного контура метрополитена», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве завершено на 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50%