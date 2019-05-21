В Свердловской области резко снизился уровень профзаболеваний

Екатеринбург, , 08:49 — REGNUM В Свердловской области с 2015 года уровень профессиональной заболеваемости удалось сократить почти в четыре раза. Также сильно снизилось число работников, которые заняты на производствах, вредных для здоровья, сообщил депутатам Заксобрания региона губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году достичь среднего уровня длительности жизни в 78 лет. При этом сейчас ожидаемая продолжительность жизни превысила на территории региона 71 год.

«Выполняя поставленную президентом задачу, мы внедряем технологии «бережливой поликлиники» и телемедицинские технологии, решаем кадровую проблему, запустили пилотный проект по онкологическому скринингу работников предприятий Свердловской области», — отметил губернатор.

Кроме того, в регионе большое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения, в том числе и на селе. В 2018 году для муниципальных образований закупили 46 модульных и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Также был приобретён передвижной стоматологический кабинет и улучшили схемы маршрутизации пациентов, у которых выявлены признаки инфаркта и инсульта.

Также глава Свердловской области отметил, что регион занимает в России второе место по объёму оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В 2018 году сильно возросло число диагностических исследований методом позитронно-эмиссионной томографии. А к 2022 году на территории региона планируется создание центра ядерной медицины, в котором пациенты смогут получать всю необходимую современную помощь при онкологических заболеваниях — от диагностики до мониторинга и лечения.