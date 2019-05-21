Вторник, 21 Мая 2019 года
08:38:53 МСК

Тело пропавшего туриста нашли в Северной Осетии

Общество

Житель Невинномысска погиб, упав с обрыва в реку

Владикавказ, 21 мая 2019, 08:38 — REGNUM  В Северной Осетии обнаружили тело туриста из Ставропольского края, упавшего в реку Ираф. Спасатели нашли его в притоке реки Урух, сообщили 21 мая в МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставропольского края в составе группы туристов направлялся на автобусе на базу отдыха «Порог неба» в Дигорском ущелье. Во время санитарной остановки 40-летний мужчина вышел на несколько минут и не вернулся. Его поиски ни к чему не привели. Был найден лишь след от падения туриста в реку.

Инцидент произошел 18 мая между Чиколой и Мацутой. Спасатели искали пропавшего почти три дня. Тело было обнаружено лишь к вечеру 20 мая.

Читайте также: В Северной Осетии третий день ищут туриста, упавшего в реку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить