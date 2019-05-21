Тело пропавшего туриста нашли в Северной Осетии

Владикавказ, , 08:38 — REGNUM В Северной Осетии обнаружили тело туриста из Ставропольского края, упавшего в реку Ираф. Спасатели нашли его в притоке реки Урух, сообщили 21 мая в МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ставропольского края в составе группы туристов направлялся на автобусе на базу отдыха «Порог неба» в Дигорском ущелье. Во время санитарной остановки 40-летний мужчина вышел на несколько минут и не вернулся. Его поиски ни к чему не привели. Был найден лишь след от падения туриста в реку.

Инцидент произошел 18 мая между Чиколой и Мацутой. Спасатели искали пропавшего почти три дня. Тело было обнаружено лишь к вечеру 20 мая.

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