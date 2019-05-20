В Северной Осетии третий день ищут туриста, упавшего в реку

Владикавказ, , 12:58 — REGNUM В Северной Осетии упал с обрыва в реку Ираф турист из Ставропольского края. Инцидент произошел 18 мая в Дигорском ущелье, между Чиколой и Мацутой. Известно, что 40-летний мужчина прибыл в республику на туристическом автобусе. В составе группы он направлялся на базу «Порог неба».

Турист попросился выйти из автобуса по необходимости. Спустя несколько минут его друзья отправились на поиски, но найти мужчину не смогли.

«Они обнаружили следы падения с обрыва в реку. Поиски туриста были прекращены в 20:00 в связи с наступлением темноты», — приводит слова представителя МЧС Северной Осетии портал «Градус. Про».

По неподтвержденным данным, всего в автобусе на отдых ехали 28 человек. Пропавший был жителем Невинномысска. Его поиски продолжились с утра 20 мая. Пока они не увенчались успехом.

Стоит отметить, что информации об инциденте на сайтах правоохранительных органов и МЧС пока нет.

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