Вторник, 21 Мая 2019 года
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Новая госуслуга: оплатить ЖКУ можно со смартфона

Общество

Для тех, кто имеет «Карту москвича», комиссия не взимается

Москва, 21 мая 2019, 08:03 — REGNUM  У жителей Москвы появилась возможность оплатить услуги ЖКХ с помощью смартфона. Такая услуга появилась в новой версии мобильного приложения «Госуслуги Москвы», сообщается на портале градоначальника.

Для оплаты счёта за ЖКУ нужно перейти в раздел «Начисления за ЖКУ» и выбрать удобный способ оплаты. Отмечается, что с тех, кто имеет «Карту москвича», комиссия не взимается.

Примечательно, что в обновлённом приложении можно оплачивать штрафы ГИБДД и пополнять лицевой счет ребёнка для покупок в школьной столовой.

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Как сообщало ИА REGNUM, пользователи мобильного приложения «Госуслуги Москвы» могут просматривать электронный дневник ребенка, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и др.

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