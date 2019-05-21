Новая госуслуга: оплатить ЖКУ можно со смартфона

Москва, , 08:03 — REGNUM У жителей Москвы появилась возможность оплатить услуги ЖКХ с помощью смартфона. Такая услуга появилась в новой версии мобильного приложения «Госуслуги Москвы», сообщается на портале градоначальника.

Для оплаты счёта за ЖКУ нужно перейти в раздел «Начисления за ЖКУ» и выбрать удобный способ оплаты. Отмечается, что с тех, кто имеет «Карту москвича», комиссия не взимается.

Примечательно, что в обновлённом приложении можно оплачивать штрафы ГИБДД и пополнять лицевой счет ребёнка для покупок в школьной столовой.

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Как сообщало ИА REGNUM, пользователи мобильного приложения «Госуслуги Москвы» могут просматривать электронный дневник ребенка, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и др.

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