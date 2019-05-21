На севере Китая было изъято более тонны сырья для производства наркотиков

Хух-Хото, Китай, , 06:48 — REGNUM Полиция Внутренней Монголии на севере Китая раскрыла банду, занимавшуюся производством наркотиков, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Всего было задержано 17 подозреваемых, у которых при себе было более одной тонны сырья и материалов для производства наркотиков, сообщили в бюро общественной безопасности Баян-Нура.

Банда была раскрыта 29 июля 2018 года после того, как несколько ранее полиция получила наводку о том, что некая банда держит фабрику по производству запрещенных веществ в районе города Баян-Нур.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая были задержаны несколько подозреваемых, у которых было при себе почти 21 кг наркотиков.

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