Шодиев: Всегда мечтал, чтобы узбекистанцы учились в МГИМО

Ташкент, , 20:38 — REGNUM Один из учредителей фонда развития и выпускник МГИМО, предприниматель узбекского происхождения Фаттах Шодиев заявил, что его мечтой всегда было то, чтобы узбекистанцы могли учиться в его альма-матер, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, учась в сельской школе в городе Гулистане (Сырдарьинская область Узбекистана), он уже с 7-го класса мечтал поступить в МГИМО.

«Я думал, что это несбыточная мечта, но поступил, правда, со второго раза», отметил Шодиев.

Он подчеркнул, что этот вуз дал ему такие знания, которые «помогают найти выход из самых сложных ситуаций».

«В 1994 году я встретил Анатолия Торкунова (ректор вуза) в плохом настроении. Он рассказал мне, что вуз не имеет денег на самое необходимое», поведал Шодиев, выступая на встрече выпускников МГИМО в Ташкенте.

Находившийся в зале Торкунов рассказал, что после того, как он сообщил Шодиеву, что нет денег даже на новые учебники, предприниматель сразу «выделил денежные средства не только на книги, но и обновил производственную базу и продолжает помогать с тех давних пор».

«Так будет всегда», заверил ректора Шодиев.

«Я всегда мечтал, чтобы мои соотечественники учились в МГИМО и вот теперь у них есть такая возможность, в сентябре этого года в Ташкенте открывается первый в истории МГИМО зарубежный филиал», сообщил предприниматель.

На юбилейной встрече выпускников МГИМО приняли участие представители 32 стран, среди которых, как отметил Анатолий Торкунов, «много наших выпускников — министров и послов».

Эндаумент МГИМО был основан в 2007 году двумя выпускниками из Узбекистана — Алишером Усмановым и Фаттахом Шодиевым, которые уже являлись на тот момент крупными предпринимателями.

За счет средств эндаумента финансируются издание учебников, развитие инфраструктуры, образовательные мероприятия для студентов и школьников и другое.