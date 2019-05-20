В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

Екатеринбург, , 19:14 — REGNUM В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о демонтаже забора было принято 20 мая. С соответствующим обращением к руководству Фонда Святой Екатерины обратился митрополит Кирилл.

Капитальный забор был построен 15 мая. Противники строительства храма в сквере требовали его убрать, но на встрече с ними 18 марта мэр Александр Высокинский отказался это сделать.

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