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В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

Общество

Технику и вагончики вывезли с площадки

Екатеринбург, 20 мая 2019, 19:14 — REGNUM  В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о демонтаже забора было принято 20 мая. С соответствующим обращением к руководству Фонда Святой Екатерины обратился митрополит Кирилл.

Капитальный забор был построен 15 мая. Противники строительства храма в сквере требовали его убрать, но на встрече с ними 18 марта мэр Александр Высокинский отказался это сделать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге демонтируют забор в «протестном» сквере

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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