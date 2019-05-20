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Собянин рассказал, когда продлят Сокольническую линию метро Москвы

Общество

Пуск ожидается в июне

Москва, 20 мая 2019, 18:35 — REGNUM  В Москве Сокольническую линию метро продлят летом, сообщил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этим летом откроем новый участок Сокольнической линии на юго-западе Москвы. Рядом со станциями «Филатов Луг», «Прокшино» и «Коммунарка» будут перехватывающие парковки почти на четыре тысячи машин. Сейчас их достраиваем, делаем подъездные дороги и благоустройство», — написал мэр в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на станциях метро «Коммунарка» и «Прокшино» Сокольнической линии метрополитена Москвы строительные работы были выполнены на 90% ещё в марте 2019 года. Об этом заявлял руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

14 января прошёл технический пуск участка из четырёх новых станций метро от «Саларьево» до «Коммунарки».

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Строительство метрополитена
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