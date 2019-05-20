У пьяных водителей в России предлагают конфисковывать автомобили

Москва, , 15:56 — REGNUM В России нетрезвых водителей могут начать лишать не только водительских прав, но и автомобилей. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел РФ.

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Ведомство уже подготовило и направило на согласование в правительство РФ законодательные изменения, которые позволят ввести институт конфискации транспортных средств у автовладельцев, находящихся за рулём в нетрезвом виде, сообщает ТАСС. Также в МВД призвали ужесточить наказание за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

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Напомним, ранее, в феврале 2019 года, заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявлял, что вопрос о конфискации автомобилей в случае «тяжёлых» ДТП не стоит. Он напомнил о том, что есть решение Верховного суда, где говорится, что в большинстве случаев автомобиль не является орудием преступления. А для конфискации автомобиля ТС должно быть признано орудием преступления, например в таких случаях, как теракт, сознательный наезд.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о конфискации автомобилей у пьяных водителей, причинивших тяжкий вред здоровью, в феврале 2018 года в Госдуму вносило заксобрание Архангельской области. Предлагалось конфисковывать машины у водителей, по чьей вине тяжело пострадали или погибли люди.

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