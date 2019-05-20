Понедельник, 20 Мая 2019 года
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АвтоВАЗ отзывает в России более 32 тыс. машин

Общество

Отзыву подлежат автомобили Lada Largus

Тольятти, Самарская область, 20 мая 2019, 15:44 — REGNUM  Тольяттинский автопроизводитель Lada Largus объявил об отзыве более 32 892 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат Largus, которые были реализованы с ноября 2017 года по сегодняшний день с VIN-кодами, согласно приложению в разделе «Документы» на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых машинах все необходимые работы будут производиться бесплатно.

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