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Чистая прибыль АвтоВАЗа увеличилась на 10%

Экономика

По итогам первого квартала 2019 года

Тольятти, Самарская область, 20 мая 2019, 12:13 — REGNUM  Чистая прибыль тольяттинского автозавода АвтоВАЗ по итогам первых трёх месяцев 2019 года составила 414 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Финмаркет».

Сообщается, что выручка в отчетный период увеличилась на 10% по сравнению с 2018 годом и составила 75,506 млрд рублей.

Прибыль получена в результате увеличения продаж автомобилей Lada. Кроме того, на увеличение выручки повлияли меры руководства автокомпании по оптимизации затрат. По имеющийся информации, коммерческие расходы автомобильного завода в первом квартале выросли на 18,9% и составили 2,364 млрд руб. При этом административные расходы сократились на 7,8%, до 1,562 млрд руб.

Также сообщается, что дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 марта 2019 года составила 38,171 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году АвтоВАЗ в первом квартале ушёл в минус. Его убытки за этот период составили 128 млн рублей.

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