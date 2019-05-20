Чистая прибыль АвтоВАЗа увеличилась на 10%

Тольятти, Самарская область, , 12:13 — REGNUM Чистая прибыль тольяттинского автозавода АвтоВАЗ по итогам первых трёх месяцев 2019 года составила 414 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Финмаркет».

Сообщается, что выручка в отчетный период увеличилась на 10% по сравнению с 2018 годом и составила 75,506 млрд рублей.

Прибыль получена в результате увеличения продаж автомобилей Lada. Кроме того, на увеличение выручки повлияли меры руководства автокомпании по оптимизации затрат. По имеющийся информации, коммерческие расходы автомобильного завода в первом квартале выросли на 18,9% и составили 2,364 млрд руб. При этом административные расходы сократились на 7,8%, до 1,562 млрд руб.

Также сообщается, что дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 марта 2019 года составила 38,171 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году АвтоВАЗ в первом квартале ушёл в минус. Его убытки за этот период составили 128 млн рублей.

Читайте также: В апреле 2019 года продажи АвтоВАЗа увеличились на 5%