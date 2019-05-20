Понедельник, 20 Мая 2019 года
15:46:39 МСК

Администрация Сеула одобрила поставку свежих фруктов в детские учреждения

Общество

Свежие фрукты будут поставляться 6329 детям из 220 учреждений два раза в неделю

Сеул, 20 мая 2019, 15:32 — REGNUM  Администрация города Сеула одобрила поставку свежих фруктов в 220 детских центров (6 329 детям). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, поставки фруктов в детские учреждения будут совершаться два раза в неделю, а мероприятия по вопросам здорового питания будут проводиться один раз в месяц.

Известно, что в 2018 году поставки свежих фруктов осуществлялись в 217 детских учреждений (6 223 детям).

Согласно результатам опроса, проведенного в 2018 году, доля детей, употребляющих фрукты в течение пяти дней в неделю увеличилось с 42,8% до 51,8%, а уровень осведомленности касательно питательных свойств продуктов питания увеличился с 46,7% до 61,9%.

Благодаря правильному питанию, употребление детьми лапши быстрого приготовления сократилось до 6,8%, фастфуда — до 4,3%, газированных напитков — до 11,1%.

Известно, что в апреле 2019 года представители администрации города заключили трехлетние соглашения с шестью отделами сельскохозяйственного рынка Гарак на поставку свежих фруктов в детские центры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить