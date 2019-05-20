Администрация Сеула одобрила поставку свежих фруктов в детские учреждения

Сеул, , 15:32 — REGNUM Администрация города Сеула одобрила поставку свежих фруктов в 220 детских центров (6 329 детям). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, поставки фруктов в детские учреждения будут совершаться два раза в неделю, а мероприятия по вопросам здорового питания будут проводиться один раз в месяц.

Известно, что в 2018 году поставки свежих фруктов осуществлялись в 217 детских учреждений (6 223 детям).

Согласно результатам опроса, проведенного в 2018 году, доля детей, употребляющих фрукты в течение пяти дней в неделю увеличилось с 42,8% до 51,8%, а уровень осведомленности касательно питательных свойств продуктов питания увеличился с 46,7% до 61,9%.

Благодаря правильному питанию, употребление детьми лапши быстрого приготовления сократилось до 6,8%, фастфуда — до 4,3%, газированных напитков — до 11,1%.

Известно, что в апреле 2019 года представители администрации города заключили трехлетние соглашения с шестью отделами сельскохозяйственного рынка Гарак на поставку свежих фруктов в детские центры.