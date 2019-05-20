Священника из США подозревают в поставках токсичных препаратов в Уганду

Кампала, , 14:30 — REGNUM Американский священник из Нью-Джерси Роберт Балдвин подозревается в создании сети по поставке «чудодейственных средств», якобы лечащих СПИД, малярию, рак и многие другие болезни. Лекарства получили название «волшебный минеральный раствор» (ММS), передает The Guardian Africa со ссылкой на материалы собственного расследования.

По предварительным данным, MMS получили до 50 тысяч человек в Уганде. Самые младшие — дети в возрасте 14 месяцев. MMS состоит из диоксида хлора, который чрезвычайно опасен для организма человека. Обычно состав используется в качестве промышленного отбеливателя.

По версии журналистов, преуспевающие в распространении препарата священники якобы получали мобильные телефоны. При этом люди бесплатно получали лекарство. Несколько человек, использовавших препарат, получили токсические отравления, страдали от тошноты, диареи и потенциально «опасным для жизни низким кровяным давлением, вызванным обезвоживанием».

Балдвин действует через созданную им компанию Global Healing, которая ставит своей целью «с божьей помощью… уменьшить смертность» в Африке.

Отмечается, что препарат MMS запрещен в некоторых странах, в том числе в Канаде и Ирландии. В США и Великобритании средство находится под строгим контролем.