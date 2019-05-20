Понедельник, 20 Мая 2019 года
14:43:36 МСК

Священника из США подозревают в поставках токсичных препаратов в Уганду

Общество

В основе лекарственных средств лежит диоксид хлора, используемый в качестве промышленного отбеливателя

Кампала, 20 мая 2019, 14:30 — REGNUM  Американский священник из Нью-Джерси Роберт Балдвин подозревается в создании сети по поставке «чудодейственных средств», якобы лечащих СПИД, малярию, рак и многие другие болезни. Лекарства получили название «волшебный минеральный раствор» (ММS), передает The Guardian Africa со ссылкой на материалы собственного расследования.

По предварительным данным, MMS получили до 50 тысяч человек в Уганде. Самые младшие — дети в возрасте 14 месяцев. MMS состоит из диоксида хлора, который чрезвычайно опасен для организма человека. Обычно состав используется в качестве промышленного отбеливателя.

По версии журналистов, преуспевающие в распространении препарата священники якобы получали мобильные телефоны. При этом люди бесплатно получали лекарство. Несколько человек, использовавших препарат, получили токсические отравления, страдали от тошноты, диареи и потенциально «опасным для жизни низким кровяным давлением, вызванным обезвоживанием».

Балдвин действует через созданную им компанию Global Healing, которая ставит своей целью «с божьей помощью… уменьшить смертность» в Африке.

Отмечается, что препарат MMS запрещен в некоторых странах, в том числе в Канаде и Ирландии. В США и Великобритании средство находится под строгим контролем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить