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В Казахстане разработали законопроект, упрощающий получение гражданства

Общество

Этнические казахи смогут получить вид на жительство, имея административные взыскания в области миграции

Нур-Султан, 20 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Правительство Казахстана рассматривает законопроект министерства труда и социальной защиты населения республики, который упрощает процедуру получения вида на жительство для этнических казахов. Об этом 20 мая сообщает издание Informburo.

Законопроект предусматривает отмену отказа в предоставлении права на постоянное проживание, если ранее было нарушено миграционное законодательство.

Отмечается, что после принятия закона этнические казахи смогут получить вид на жительство, имея административные взыскания в области миграции, налогообложения и трудового законодательства.

Отметим, по данным министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, с 1991 по 2019 год в страну переехали 1 042 589 этнических казахов. В 2019 году министерство определило приоритетные регионы для переселения.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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