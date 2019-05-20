На Евразийском медиафоруме в Алма-Ате обсудят трансформацию реальности

Нур-Султан, , 12:34 — REGNUM XVI Евразийский медиафорум на тему «Мир сегодня — трансформация реальности» пройдет в Алма-Ате 22−24 мая, передает 20 мая телеканал «Хабар 24».

Контент-директор медиафорума Сандугаш Рахимжанова уточнила, что участники форума обсудят вызовы, перед которыми оказалось международное сообщество, и какое место в этих процессах занимают СМИ.

Она добавила, что на форуме также буду обсуждать влияние цифровизации и роботизации на рынок труда. Участники мероприятия также обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и повышение экологической безопасности.

Отметим, Евразийский медиафорум проходит ежегодно в Казахстане с 2002 года. Мероприятия посвящается вопросам развития средств массовой информации. Планируется, что в 2019 году в работе форума примут участие более 400 гостей из 43-х стран мира.

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