Понедельник, 20 Мая 2019 года
12:34:18 МСК

На Евразийском медиафоруме в Алма-Ате обсудят трансформацию реальности

Общество

В работе форума примут участие более 400 человек из 43-х стран мира

Нур-Султан, 20 мая 2019, 12:34 — REGNUM  XVI Евразийский медиафорум на тему «Мир сегодня — трансформация реальности» пройдет в Алма-Ате 22−24 мая, передает 20 мая телеканал «Хабар 24».

Контент-директор медиафорума Сандугаш Рахимжанова уточнила, что участники форума обсудят вызовы, перед которыми оказалось международное сообщество, и какое место в этих процессах занимают СМИ.

Она добавила, что на форуме также буду обсуждать влияние цифровизации и роботизации на рынок труда. Участники мероприятия также обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и повышение экологической безопасности.

Отметим, Евразийский медиафорум проходит ежегодно в Казахстане с 2002 года. Мероприятия посвящается вопросам развития средств массовой информации. Планируется, что в 2019 году в работе форума примут участие более 400 гостей из 43-х стран мира.

Читайте также: В Сочи открывается медиафорум ОНФ «Правда и справедливость»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить