На Евразийском медиафоруме в Алма-Ате обсудят трансформацию реальности

Нур-Султан, 20 мая 2019, 12:34 — REGNUM XVI Евразийский медиафорум на тему «Мир сегодня — трансформация реальности» пройдет в Алма-Ате 22−24 мая, передает 20 мая телеканал «Хабар 24».
Контент-директор медиафорума Сандугаш Рахимжанова уточнила, что участники форума обсудят вызовы, перед которыми оказалось международное сообщество, и какое место в этих процессах занимают СМИ.
Она добавила, что на форуме также буду обсуждать влияние цифровизации и роботизации на рынок труда. Участники мероприятия также обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и повышение экологической безопасности.
Отметим, Евразийский медиафорум проходит ежегодно в Казахстане с 2002 года. Мероприятия посвящается вопросам развития средств массовой информации. Планируется, что в 2019 году в работе форума примут участие более 400 гостей из 43-х стран мира.
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