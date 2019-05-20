В Петербурге оглашен приговор за сломанный демонстрантом зуб полицейского

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Молодой человек, сломавший зуб полицейскому на незаконной акции сторонников блогера Алексея Навального в Петербурге в мае 2018 года, признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Прокурор в ходе судебных прений просил признать Михаила Цакунова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Защита просила оправдать подсудимого.

В итоге Дзержинский районный суд назначил Цакунову наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщили 20 мая в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга. От наказания подсудимый освобожден в связи с тем, что содержался под стражей около года после задержания.

Ранее Цакунову инкриминировали часть 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»), по которой ему грозило до 10 лет лишения свободы. Однако медицинская экспертиза квалифицировала нанесенный здоровью полицейского вред как не опасный.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Петербурге был осужден молодой человек, нанесший травму полицейскому во время незаконной акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле Петербурга 12 июня 2017 года. В то время юноша был несовершеннолетним.

По версии следствия, старшеклассник ударил кулаком по лицу сотрудника патрульно-постовой службы. У полицейского в результате удара оказался выбит зуб, открылось кровотечение.

Дзержинский районный суд признал уже совершеннолетнего подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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