Махачкала вошла в ТОП-5 городов, где жители России любят отдыхать с детьми

Симферополь, , 12:17 — REGNUM Симферополь, Махачкала, Сочи, Анапа, а также болгарский Бургас являются самыми популярными городами для летнего отдыха с детьми у самостоятельных туристов из России. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Купибилет», изучив статистику продаж авиабилетов на июнь, июль и август 2019 года.

Исследование показало, что на протяжении нескольких последних лет Симферополь остается самым популярным направлением для российских самостоятельных путешественников с детьми. Перелёт туда и обратно для одного взрослого в среднем обходится в 15 345 рублей.

На второй строчке рейтинга самых востребованных направлений обосновался Бургас. Средняя стоимость билета туда и обратно для одного человека составляет 20 593 рубля. Далее в рейтинге следуют Махачкала (9 470 рублей), Сочи (8 666 рублей) и Анапа (10 196 рублей).

Аналитики сервиса также назвали список зарубежных стран, востребованных для летнего отдыха родителей с детьми. Здесь на протяжении последних двух лет лидерами остаются Болгария, Грузия, Азербайджан, Армения и Турция.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах исследования самых популярных направлений для отдыха на море среди самостоятельных туристов России, составленного сервисом бронирования отелей Tvil. В десятку лидеров вошли шесть курортов в Республике Крым, город Севастополь, а также курорты Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае. Кроме того, было подмечено, что в среднем жители страны предпочитают отдыхать 10−11 дней.