В Екатеринбурге выберут место для храма из пяти-семи вариантов

Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга предложит несколько площадок для храма Святой Екатерины по итогам сбора мнений на своём сайте. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на встрече с депутатами гордумы и Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После «мозгового штурма» мэрия представит список из пяти-семи мест, за которые уже будет голосование.

Вариант размещения храма «на воде» тоже будет рассматриваться как рабочий. Однако непонятно, будет ли он заранее предполагаться для голосования или же его просто не будут отвергать, если он будет предложен горожанами.

Напомним, 20 мая мэрия Екатеринбурга объявила о сборе предложений по площадкам для храма Святой Екатерины. Предложить свою идею можно на официальном сайте администрации.

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