Понедельник, 20 Мая 2019 года
09:00:16 МСК

Роспотребнадзор отмечает низкую активность клещей

Общество

Число пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений

Москва, 20 мая 2019, 09:00 — REGNUM  По данным на 20 мая, в России число пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала 2019 года привиты от клещевого энцефалита более 2 млн. человек. Планируется привить более 3,1 млн человек.

Проведены акарицидные обработки на территории более 60 тыс. га. В Южном и Северо-Кавказском ФО началась обработока крупного и мелкого рогатого скота.

Читайте: В Прикамье отмечен значительный рост числа жалоб на укусы клещей

Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье отмечен значительный рост числа жалоб на укусы клещей. С начала сезона 2019 года к медикам обратились 786 человек, что на 24% больше, чем в 2018 году.

А также: В Псковской области более 600 человек пострадали от укусов клещей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Клещевой сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить