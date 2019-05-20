Роспотребнадзор отмечает низкую активность клещей

Москва, , 09:00 — REGNUM По данным на 20 мая, в России число пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала 2019 года привиты от клещевого энцефалита более 2 млн. человек. Планируется привить более 3,1 млн человек.

Проведены акарицидные обработки на территории более 60 тыс. га. В Южном и Северо-Кавказском ФО началась обработока крупного и мелкого рогатого скота.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье отмечен значительный рост числа жалоб на укусы клещей. С начала сезона 2019 года к медикам обратились 786 человек, что на 24% больше, чем в 2018 году.

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